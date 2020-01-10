Северодонецк и Славянск посетят полярники

10 января 2020, 16:40

27 школ по всей Украине стали победителями конкурса «Пригласи полярника к себе» - в конце 2019-го его уже второй раз провели МОН и Национальный антарктический научный центр. Итоги конкурса были подведены сегодня, 9 января. Среди них Северодонецкая средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №12, Славянский педагогический лицей и школа №13 Славянска.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Так, школы посетят участники украинских антарктических экспедиций, которые расскажут детям о жизни и работе на станции «Академик Вернадский», покажут фото и видео зимовок, а также привезут подарки. В частности, ученики узнают, как же на самом деле проходит один день жизни полярника, ведь именно это было темой второго конкурса: школьники должны были написать, как они представляют себе этот день.

Всего на конкурс поступило более 60 писем. Лучшие из них выбирали лично полярники, в частности, участники 24-й экспедиции, сейчас находится на станции «Академик Вернадский».

«В письмах поразила детская непосредственность и одновременно осведомленность увлеченность профессией полярника. Интересно, что работа в Антарктиде воспринимается детьми почти как исследование на другой планете», - отметил руководитель экспедиции Игорь Дикий.

Например, дети рассказывали о жизни украинских полярников глазами пингвина, показывали один день в комиксах или на конструкторе Lego, добавляли в рацион ученых ромашку из Карпат, котлеты по-киевски и сало с чесноком, предполагали, что зимовщики вырезают из льда кусты и деревья, чтобы не скучать за растениями и тому подобное.