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Общественное мнение
Криминал / Региональные
10 января 2020, 15:27

Чоловік прямував через КПВВ «Станиця Луганська» з товаром військового призначення

На виконання розпорядження Командувача Об'єднаних сил прикордонники та співробітники ДФС України продовжують посилювати заходи боротьби з незаконним переміщенням товарів через лінію розмежування.

Про це повідомляє прес – служба Лисичанського прикордонного загону.

Так, сьогодні для проходження контрольних процедур на вихід з тимчасово окупованої території Луганщини на КПВВ «Станиця Луганська» прибув громадянин України. Під час проведення огляду його особистих речей оглядовою групою прикордонників та представників ДФС України, що спільно діють у складі Об'єднаних сил, було виявлено захований в чорний поліетиленовий пакет серед одягу приціл для стрілецької зброї із функцією нічного бачення.

З пояснень громадянина встановлено, що придбав він приціл на ринку в окупованому Луганську та переміщував через лінію розмежування на прохання свого товариша.

Наразі, чоловіка та знахідку передано представникам Національної поліції для прийняття подальших правових рішень.

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