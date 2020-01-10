Данилов: Украина хочет расследовать крушение PS752 быстрее, не получается

10 января 2020, 17:14

Группа украинских специалистов, которая находится в Иране для участия в расследовании катастрофы украинского самолета, работает «по плану», сообщил Радио Свобода секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинская сторона хотела бы ускорения процесса, «но все работает в рабочем режиме». Что касается расследования, то новых данных, по словам секретаря СНБО, пока нет.

«Группа работает второй день. Они вчера начали работать. К сожалению, там после 16:00 они не имели права работать по религиозным соображения. Мы бы хотели, чтобы все это делалось быстрее, но быстрее не получается. Но все работает в рабочем режиме. У нас вопросов пока нет никаких», - сказал он.

О том, когда можно ожидать предварительных результатов расследования, то, по словам Данилова, это «зависит от многих факторов».

«Наша задача - чтобы это произошло как можно скорее», - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также не смог спрогнозировать, когда в Украину доставят тела погибших в авиакатастрофе граждан.

«Происходит сейчас процедура верификации через ДНК. Украинская сторона то, что от нас зависело, почти всю работу выполнила, закончила. Это уже процедурные вопросы идентификации», - добавил он.