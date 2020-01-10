В Ровеньках от взрыва газового баллона пострадала супружеская пара

10 января 2020, 10:04

В неподконтрольных украинским властям Ровеньках предположительно, от взрыва газового баллона пострадала супружеская пара. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 6 января в 14:56 в «МЧС» поступило сообщение о загорании в частном доме на ул. Полевой в микрорайоне Черниговском. Пожар в своем жилье пытались потушить хозяева – 52-летний мужчина и его 51-летняя жена. Оба они со значительными ожогами были госпитализированы прибывшей «скорой» в реанимационное отделение центральной городской больницы. На следующий день женщина скончалась, мужчина с ожогами 30% лица и тела был доставлен в ожоговое отделение «республиканской» клинической больницы в тяжелом состоянии.

Загорание ликвидировали прибывшие сотрудники «МЧС» в 17:12. Огнем уничтожены крыша жилого дома на площади 130 кв. м и 2 стены площадью 40 кв. м.

«Основной версией пожара специалисты считают взрыв газового баллона с последующим горением. Как удалось установить: дом отапливался угольной печью, но для приготовления пищи использовалась плита с газобаллонным оборудованием», – сообщают в «ЛНР».

«Накануне хозяин возил 5-литровый баллон на заправку пропаном и, после долгого нахождения на улице, занес его в кухню, где находилась в тот момент жена. Вероятно, от нагревания и произошел взрыв баллона. При повышении температуры газ начинает расширяться – пропорционально этому растет и давление внутри баллона, что могло послужить причиной трагедии», – добавляют в «республике».