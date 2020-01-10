10 января 2020, 12:20 На КПВВ на Донбассе задержали мужчину со взрывчаткой На КПВВ «Майорское» задержали мужчину со взрывчаткой, который пытался въехать с временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. "Вчера... на КПВВ «Майорское» была пресечена попытка незаконного перемещения с временно оккупированной территории Украины вещества, похожего на пластид. Во время тщательного осмотра автомобиля 39-летнего гражданина Украины оперативные сотрудники Госпогранслужбы и СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили в багажном отделении автомобиля...два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 гр., похожего на пластид (взрывчатка)", - говорится в сообщении. Водителя и автомобиль задержали, продолжаются неотложные следственные действия. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку, выясняют правоохранители. Твитнуть Загрузка... Загрузка...