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Общественное мнение
Криминал / Региональные
10 января 2020, 12:20

На КПВВ на Донбассе задержали мужчину со взрывчаткой

На КПВВ «Майорское» задержали мужчину со взрывчаткой, который пытался въехать с временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Вчера... на КПВВ «Майорское» была пресечена попытка незаконного перемещения с временно оккупированной территории Украины вещества, похожего на пластид. Во время тщательного осмотра автомобиля 39-летнего гражданина Украины оперативные сотрудники Госпогранслужбы и СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили в багажном отделении автомобиля...два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 гр., похожего на пластид (взрывчатка)", - говорится в сообщении.

Водителя и автомобиль задержали, продолжаются неотложные следственные действия.

С какой целью гражданин перевозил взрывчатку, выясняют правоохранители.

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