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Происшествия / Региональные
10 января 2020, 13:40

На Донбассе погиб 23-летний военный

В больнице умер раненный ночью военнослужащий Николай Довженко, сообщается на странице в Facebook 28-й отдельной механизированной бригады.

«С сожалением сообщаем, что сегодня ночью от вражеской пули погиб наш военнослужащий. Около 23:00 противник открыл огонь из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень скончался в больнице. Николаю было 23 года», - говорится в сообщении.

В сводке ООС сообщалось о 6 обстрелах за сутки, одном погибшем и одном раненом военном.

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