Ортопедическая обувь — радость для ваших ног

11 января 2020, 12:36

Какой обуви вы чаще всего отдаете предпочтение? Изящные модели на высоких каблуках или любимая пара балеток с совершенно плоской подошвой оказывают пагубное воздействие на позвоночник и суставы, нарушают анатомическое положение стопы, растягивают сухожилия и связки.

Первый неприятный сигнал — боль в подошве при ходьбе, быстрая утомляемость. В дальнейшем патологические изменения усугубляются, происходит деформация стопы, появляются натоптыши и отеки. Остеохондроз и межпозвоночные грыжи нередко являются следствием ношения обуви на плоской подошве.

Не менее опасны для здоровья модели на платформе и высоком каблуке, поскольку стопа фиксируется в неестественном положении, лишается природной подвижности и амортизирующей функции. Каждый шаг в таком положении губительно действует на нижний отдел позвоночника, принимающий на себя нагрузки от толчков.

Последствия выбора обуви на каблуке выше 5 см — мозоли между пальцами, поперечное плоскостопие, прогиб позвоночника в поясничной области, изменение положения внутренних органов, разрушение хрящевой ткани. Кроме того, неустойчивое положение стопы на каблуках повышает риск вывихов, растяжений или разрыва связок.

Избежать проблем со здоровьем несложно — для поддержания позвоночника и суставов в правильном положении предназначена ортопедическая обувь. А для исправления осанки и прочих аномалий опорно-двигательной системы, используют модели, изготовленные по индивидуальным заказам, с учетом характера и масштаба патологии.

Польза ортопедической обуви

Удобство обуви определяется двумя факторами — качеством материалов и степенью соответствия анатомическим параметрам. Лучшими для пошива верха являются кожа, нубук, замша и текстиль, поддерживающие эффективный воздухообмен. Оптимальная высота каблука — 2–5 см, при этом уменьшение или увеличение этого показателя в равной степени приносит вред позвоночнику.

У обуви с ортопедическими свойствами — плотный, но не слишком жесткий задник, достаточно широкий носок, обеспечивающий естественное положение ступни (без сдавливания пальцев и тканей), противоскользящая, слегка пружинящая подошва. Качественные модели отличаются легким весом, умеренной гибкостью, полным соответствием форме и размеру стопы.

Преимущества ортопедической обуви:

• во время ходьбы и бега поддерживает ощущение удобства, комфорта, безопасности;

• усталость не наступает даже после преодоления больших расстояний пешком;

• предупреждает развитие плоскостопия, деформации стопы и пальцев;

• снижает риск деформирования позвоночника и суставов.

Если у взрослого или ребенка уже сформировались патологические изменения в опорно-двигательной системе, то необходима лечебная ортопедическая обувь. Такая пара подбирается индивидуально врачом для устранения конкретных дефектов.

Для кого подходит специализированная обувь

Удобная обувь с ортопедическим эффектом подходит взрослым и детям для поддержания правильной осанки и профилактики деформаций костно-мышечной системы.

Вторая категория — пары с корректирующими элементами для лечения патологий на начальной стадии.

Сложные конструкции ортопедической обуви изготавливается на заказ, на основании рекомендаций травматолога-ортопеда. Эта группа представлена тремя модификациями:

• стабилизирующая;

• антиварусная;

• антивальгусная.

Обувь со стабилизирующим эффектом показана пациентам с дефектами конечностей, которые образовались вследствие врожденных или приобретенных травм (пациенты с ДЦП, разными видами искривления стопы). Отличительные особенности — увеличенные размеры задника, наличие стельки-супинатора, боковых корректоров для фиксации конечности.

Антивальгусные модели показаны при функциональном нарушении работы связок, при пониженном мышечном тонусе, избыточном весе. В конструкции обуви предусмотрены жесткая пятка и высокие берцы, которые обеспечивают плотную фиксацию голеностопа и предотвращают травматическое смещение стопы в сторону. Средний отдел стопы поддерживается в анатомическом положении благодаря скошенному каблуку Томасу.

Антиварусная обувь предназначена для коррекции косолапости. Высокий жесткий задник и стелька-пронатор обеспечивают анатомически правильное положение голеностопа, при котором неудобно заворачивать стопу внутрь.

Другие показания к применению ортопедической обуви — это:

• разная длина конечностей (или стоп);

• деформация стоп в результате артрита;

• нестабильный голеностопный сустав;

• слабые связки и мышцы;

• тяжелые формы плоскостопия;

• реабилитационный период после операции на суставах.

Корректирующие модели нельзя носить при острых суставных воспалениях, некоторых сосудистых патологиях, гнойной инфекции, при наличии открытых ран или свежих рубцов, тяжелых формах тромбофлебита.

Необходимость ортопедической обуви для детей

Детям с ранних лет лучше покупать обувь с ортопедической поддержкой — то есть модели, изготовленные по всем правилам эргономики. Независимо от сезонности, изделия должны иметь твердый задник и амортизирующую подошву, обеспечивать доступ воздуха в стопе, фиксировать ножку в анатомическом положении. Лечебная обувь для детей и подростков заказывается при наличии определенных патологий, после определения диагноза ортопедом.

Выбирая ортопедическую обувь, необходимо руководствоваться несколькими критериями:

• авторитет компании-производителя;

• сезонность;

• размер;

• лечебное предназначение.

Как выбрать ортопедическую обувь?

Лечебные и профилактические модели покупают в специализированных магазинах или изготавливают на заказ. Конструкция изделия должна соответствовать размеру и анатомическому строению стопы. Лучший вариант — выбор модели на основании рекомендаций врача-ортопеда.

При покупке необходимо померить пару и походить в ней, чтобы определить степень комфортности. У покупателя не должно возникнуть ощущение сдавленности, онемения пальцев или других неудобств. Если вы покупаете детскую обувь, следите за четким совпадением размера — нельзя приобретать ортопедические ботинки или туфли на вырост. Детские модели меняют каждые полгода, по мере роста стопы.

Современная специализированная обувь может быть не менее стильной, чем обычные туфли или ботинки из масс-маркета, но является более комфортной и полезной для здоровья. В каталоге интернет-магазине Medtechnika вы найдете ортопедические товары для детей и взрослых. Если возникнет потребность в консультации, свяжитесь с нами по телефону или через форму обратной связи.