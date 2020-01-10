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Общественное мнение
Экономика / Региональные
11 января 2020, 13:05

Минулого року органами ДПС Луганщини проведено 230 перевірок з обігу підакцизних товарів

Протягом січня-грудня 2019 року працівниками Головного управління ДПС у Луганській області проведено 230 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання діючого законодавства щодо регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

Під час перевірок встановлено 246 порушень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів, з яких 81 випадок роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни. Загалом за результатами проведених перевірок донараховано 5 млн гривень.

Крім того, за 12 місяців поточного року вилучено з незаконного обігу товарів підакцизної групи на загальну суму 17,2 млн гривень.

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