Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за сбитие самолета МАУ

11 января 2020, 14:19

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами КСИР, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление на сайте иранского государственного агентства IRNA.

«Когда мне стало известно о случившемся, мне хотелось умереть, чтобы не быть свидетелем такого происшествия», - сказал Хаджизаде.

По словам генерала, больше недели все системы ПВО в стране находились в состоянии полной боевой готовности из-за обострения отношений с США.

«В ночь инцидента уровень готовности поднялся на уровень состояния войны», - сказал он.

Он заявил, что система противовоздушной обороны Ирана приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.

«Когда самолет вылетел из аэропорта, система, указывая на точку поражения, видит, что согласно информации, предоставленной оператору, ситуация является боевой, и крылатая ракета была запущена», - сказал генерал

«Оператор в этих обстоятельствах должен был позвонить и подтвердить запуск, но его система связи, очевидно, не работала. Либо сработала система помех, либо сеть была перегружена, в любом случае в этих условиях у него была возможность принять решение в течение 5 секунд, и он не смог этого сделать. К сожалению, он принял неверное решение, ракета была выпущена и самолет был сбит», - добавил он.

Хаджизаде заявил, что получил информацию о сбитом самолете в среду утром. Он уверяет, что Иран не собирался скрывать обстоятельства катастрофы, а не раскрывал информацию до сегодня только для того, чтобы собрать все необходимые данные.