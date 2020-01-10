В России в ДТП погибли трое украинцев

11 января 2020, 14:20

В России в Орловской области в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля погибли трое граждан Украины, еще семь получили травмы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил семь пассажиров - граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Megane.

В результате столкновения водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести.