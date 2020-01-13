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Общественное мнение
Криминал
13 января 2020, 13:02

Офис генпрокурора начал расследовать пытки в харьковской колонии

Прокуратура открыла уголовное дело по ряду статей по факту пыток в Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки совершенные повторно), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины.

Также сообщается, что расследование поручено территориальному управлению Госбюро расследований в Полтаве. Основанием для открытия дела стало заявление "Харьковской правозащитной группы" о пытках осужденных в этой колонии.

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