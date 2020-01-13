Офис генпрокурора начал расследовать пытки в харьковской колонии

13 января 2020, 13:02

Прокуратура открыла уголовное дело по ряду статей по факту пыток в Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки совершенные повторно), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины.

Также сообщается, что расследование поручено территориальному управлению Госбюро расследований в Полтаве. Основанием для открытия дела стало заявление "Харьковской правозащитной группы" о пытках осужденных в этой колонии.