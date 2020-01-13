Луганщина получит ещё 196,6 млн гривен на ремонт дорог

13 января 2020, 13:34

Луганской области выделят на ремонт дорог еще 196,6 млн гривен и увеличат объемы восстановления автодорог.

Об этом заявил глава Луганщины Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛОГА.

"В этом году мы должны были выделить из областного дорожного фонда на ремонт участка длиной 14 км и 12 м в ширину в Лисичанске. Эта дорога является коммунальной. Но во время встречи с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и главой Госавтодора Александром Кубраковым мы договорились, что правительство возьмет на себя финансирование восстановления этого объекта. А это дополнительные 196,6 млн гривен. То есть почти треть всех средств, заложенных в 2020 году на ремонт дорог, находящихся на балансе области. Благодаря этому сумма, которая останется в областном бюджете, будет направлена на восстановление других разбитых дорог. Мы отремонтируем дополнительные десятки километров областных дорог", - заявил Гайдай.

Он отметил, что в 2020 году впервые в истории области Луганщина получит в четыре раза больше денег на ремонт дорог, чем Донецкая область. Тендеры объявляются на 3,8 миллиарда гривен. Дополнительно еще выделено 660 млн гривен областных средств.

Глава Луганщины подчеркнул, что в этом году ожидается капитальный ремонт автосообщения между Северодонецком и Станицей Луганской, а также дороги от Северодонецка до Золотого. Запланированы соответствующие работы на Старобельском треугольнике - Северодонецк-Сватово-Старобельск-Северодонецк.

Кроме того, должен быть объявлен тендер на восстановление дороги от КПП "Танюшевка" к Старобельску.