В Кабмине решили упростить бизнесу отчетность для Госстата

13 января 2020, 14:36

Кабинет министров планирует отменить около 40% форм Государственного комитета статистики, которые заполняют украинские предприятия. Об этом в Telegram-канале написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По его словам, к такому решению пришли в результате аудита. "Главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений", - написал Дубилет.

Он уточнил, что по этим критериям можно отменить 43 формы (всего их 110). "При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", - отметил Дубилет.

Среди форм, которые планируем отменить в этом году Отчет об использовании и запасы топлива (4-мтп), Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт), Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ), Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП), Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги), Отчет по труду (1-ПВ), Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО), Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П), Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б), Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг), Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены), Отчет о деятельности учреждения высшего образования», о которой я писал ранее (2-3нк).