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Общественное мнение
Происшествия
13 января 2020, 15:37

С начала года более 100 человек в Украине погибли из-за пожаров

В период с 30 декабря 2019 по 13 января 2020 года в Украине в пожарах погибли 124 человека.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, с 30 декабря 5 января зарегистрировано 1281 чрезвычайное происшествие. Ликвидировано 1059 пожаров, спасено от пожаров 72 человека, а погибло 77 человек.

С 6 по 13 января подразделения ГСЧС ликвидировали 895 пожаров. От пожаров спасли 34 человека, в то время как 47 человек погибли в результате возгораний.

По данным ГСЧС, ориентировочные убытки в результате пожаров за указанный период составляют 10,96 млн гривен.

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