Уровень безработицы в Украине остается одним из самых высоких в Европе

13 января 2020, 16:38

Уровень безработицы в Украине остается высоким по сравнению с другими европейскими странами.

Об этом говорится в "Обзоре рынка труда" министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в докладе, уровень безработицы в Украине граждан в возрасте в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года составил 7,3%. В то же время в Чехии этот показатель был на уровне 2,1%, в Германии - 3,1%. Значительно выше, чем в Украине, была безработица в Испании - 13,9%.

Кроме того, Украина находится среди аутсайдеров по уровню занятости населения в сравнении с большинством стран ЕС. В возрасте 15 лет и старше уровень занятости в Украине составил 52,7%, в то время как в Нидерландах - 62,8%, Германии - 60,0%.