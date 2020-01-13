Российские наемники полчаса обстреливали позиции ВСУ возле Зайцевого

13 января 2020, 17:04

Российско-оккупационные войска от начала суток в течение получаса вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Зайцевое.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

“Сегодня, 13 января, по состоянию на 12.00, по имеющейся на это время информации, российско-оккупационные войска осуществили 1 прицельный обстрел позиций наших защитников в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" Объединенных сил. После 08.45 по направлению от н.п. Гольмовский оккупанты в течение получаса вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Зайцевого”, - сообщил спикер.

По словам Гуцуляка, боевых потерь вследствие вражеского огня пока нет.