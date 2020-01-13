13 января 2020, 12:10

В Запорожской области к восьми годам тюрьмы заочно приговорили жителя Новой Каховки за содействие так называемым "ЛДНР". Об этом сообщает на пресс-центр СБУ.

Как установили силовики, фигурант дела с 2014 года проводил активную антиукраинскую пропаганду и агитацию. Тогда же он присоединился к террористам "ЛДНР" и занял пост замкомандира по работе с личным составом непризнанных республик.

"Боевик проводил подбор кадров для поступления в террористической организации ДНР, контролировал несение дежурств, в частности, на блокпостах, в казарме, следил за выполнением приказов руководителей террористической организации среди личного состава. Он также проводил допросы захваченных в плен военнослужащих Вооруженных Сил Украины для установки штатного количества украинских военных подразделений, их командования и дислокации на территории населенных пунктов Донецкой области", - говорится в сообщении.

На основании полученных доказательств противоправной деятельности Бердянский горрайонный суд Запорожской области признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Его заочно приговорили к 8 годам заключения.