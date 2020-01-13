Привыкли к традиционному празднованию Крещения 19 декабря? В Лисичанске на днях реконструировали древний народный праздник в соответствии с солнечным календарем. Как все происходило во времена наших предков видела наша команда.
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13 января 2020, 12:42
В Лисичанске реконструировали древний народный праздник
Привыкли к традиционному празднованию Крещения 19 декабря? В Лисичанске на днях реконструировали древний народный праздник в соответствии с солнечным календарем. Как все происходило во времена наших предков видела наша команда.
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