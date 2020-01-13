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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Культура / Региональные
13 января 2020, 12:42

В Лисичанске реконструировали древний народный праздник

Привыкли к традиционному празднованию Крещения 19 декабря? В Лисичанске на днях реконструировали древний народный праздник в соответствии с солнечным календарем. Как все происходило во времена наших предков видела наша команда.

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