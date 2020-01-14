Газ для Северодонецкой ТЭЦ и СТКЭ подорожал на 28,6% в январе

14 января 2020, 13:06

Цена на газ, поставляемый на предприятия теплоэнергетики Украины, в том числе на КП "Северодонецктеплокоммунэнерго" и ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", в январе составляет 5 500 грн за 1000 куб.м (без НДС), в декабре он стоил 4 276 грн. Об этом пишет Первая полоса со ссылкой на Северодонецкий горсовет.

"То есть газ подорожал на 28,6%. Поэтому есть большое сомнение, что платежи за отопление в январе будут уменьшены, как это было в Северодонецке с платежами за декабрь", - отметили в городском совете.

24 декабря 2019 Кабинетом Министров Украины постановлением №1082 теплоснабжающим организациям было рекомендовано изменить размер начислений за услуги по централизованному отоплению.

Основанием для изменения размера начислений является условие, когда цена природного газа (без учета изменения тарифов на услуги по транспортировке и распределению природного газа, торговой надбавки поставщика), приобретенного теплоснабжающей организацией в соответствующем месяце отопительного сезона, ниже цены природного газа, учтенной в структуре тарифов на тепловую энергию.

"Приказом генерального директора СТКЭ Андрея Гавриленко начисления за декабрь 2019 года были уменьшены на 21,323%. Северодонецкая ТЭЦ обратилась по этому поводу за разъяснением к владельцу - Фонду государственного имущества. Но и абоненты ТЭЦ получили счета с начислениями на 16% меньше, чем в тарифе - предприятие учло температуру воздуха в декабре. (СТКЭ этого не делало, поскольку 100% домов, которые отапливаются коммунальным предприятием, оборудованы приборами учета)", - рассказали в Северодонецком горсовете.

Указано, что повышение цены природного газа в январе привело к тому, что она стала больше, чем заложено в тарифе. Так, в ТЭЦ цена газа, на которую будут считать тариф, составляет около 4 900 грн за 1000 куб. м, поэтому уменьшение начисления в соответствии с Постановлением КМУ №1082 невозможно.

На сегодня тариф на отопление от СТКЭ составляет 1754,31 грн за Гкал или 39,03 грн за кв. м общей плащи, от ТЭЦ - 1634,18 грн за Гкал или 46,24 грн. за кв. м.