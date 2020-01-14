Украинские повстанцы, Сталин и черт. Вертеп с такими персонажами показали в Северодонецке. Привезли постановку члены молодежного конгресса в составе миссии «Вертеп на востоке». Как выглядел уникальный повстанческое вертеп?
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14 января 2020, 13:08
Уникальный повстанческий вертеп провели в Северодонецке
Украинские повстанцы, Сталин и черт. Вертеп с такими персонажами показали в Северодонецке. Привезли постановку члены молодежного конгресса в составе миссии «Вертеп на востоке». Как выглядел уникальный повстанческое вертеп?
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