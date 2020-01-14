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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
14 января 2020, 13:08

Уникальный повстанческий вертеп провели в Северодонецке

Украинские повстанцы, Сталин и черт. Вертеп с такими персонажами показали в Северодонецке. Привезли постановку члены молодежного конгресса в составе миссии «Вертеп на востоке». Как выглядел уникальный повстанческое вертеп?

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