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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть / Региональные
14 января 2020, 16:04

Планы работы на текущую сессионную неделю обсудили народные избранники во время Согласительного совета

Планы работы на текущую сессионную неделю обсудили народные избранники во время Согласительного совета руководителей депутатских фракций и групп. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.

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