Планы работы на текущую сессионную неделю обсудили народные избранники во время Согласительного совета руководителей депутатских фракций и групп. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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14 января 2020, 16:04
Планы работы на текущую сессионную неделю обсудили народные избранники во время Согласительного совета
Планы работы на текущую сессионную неделю обсудили народные избранники во время Согласительного совета руководителей депутатских фракций и групп. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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