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Общественное мнение
Криминал
14 января 2020, 17:08

Полиция открыла дело из-за затопления Ocean Plaza

По факту аварии теплосети в Голосеевском районе Киева начато уголовное производство, сообщает пресс-служба столичного главка.

«По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках досудебного расследования проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

На месте происшествия полицейские продолжают обеспечивать правопорядок.

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