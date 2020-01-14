Полиция открыла дело из-за затопления Ocean Plaza

По факту аварии теплосети в Голосеевском районе Киева начато уголовное производство, сообщает пресс-служба столичного главка.
«По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы», - говорится в сообщении.
Сейчас в рамках досудебного расследования проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.
На месте происшествия полицейские продолжают обеспечивать правопорядок.