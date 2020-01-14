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Общественное мнение
Экономика
14 января 2020, 18:00

С 16 января вся реклама в СМИ должна выходить на украинском языке

В Украине с 16 января вся реклама должна быть исключительно на государственном языке в связи вступлением в силу норм статьи 32 закона №2704-VIII "О обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что с указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке. В то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или несколькими официальными языками Евросоюза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС.

В печатных СМИ, которые издаются на одном из официальных языков ЕС, допускается размещение рекламы на этом языке.

Кроме того, законом были внесены изменения в Кодекс Украины об админнарушениях, определяющих, что нарушение требований этого закона влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

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