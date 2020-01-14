14 января 2020, 08:58

Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить свой поход на Москву в марте. О сборе попутчиков он рассказал в своем видеообращении на YouTube, - сообщает "Новая газета".

«Поход запланирован в марте. Всем отрядом выйдем отсюда, независимо от решений судебных властей. Я подчиняюсь только законам Бога. Он сказал в марте, значит - в марте», - заявил шаман.

Габышев отметил, что его «отряд будет идти мирным путем», чтобы «демон был изгнан мирными методами». Он подчеркнул, что никого не призывает браться за оружие.

В сообщении напоминается, что в марте прошлого года шаман отправился в поход на Москву, чтобы «изгнать Путина», который, по мнению Габышева, является «порождением темных сил». Когда он дошел до Бурятии, его задержали сотрудники ФСБ и самолетом отправили обратно в Якутск. Шамана обвинили в призывах к применению насилия к Путину (ст. 280 УК).

Адвокаты Габышева рассказывали, что по прибытии в Якутск следователь ФСБ, угрожая арестом, заставил его записать видеообращение и согласиться на психолого-психиатрическую экспертизу, от которой он позже отказался. После этого следователь утверждал, что экспертиза признала Габышева невменяемым, хотя в заключении об этом не говорилось.