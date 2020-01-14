14 января 2020, 09:24 На Донбассе боевики 6 раз обстреливали украинских военных Вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с украинской стороны нет. Твитнуть Загрузка... Загрузка...