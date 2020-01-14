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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
14 января 2020, 09:24

На Донбассе боевики 6 раз обстреливали украинских военных

Вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с украинской стороны нет.

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