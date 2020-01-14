В Северодонецке патрульные нашли ребенка

14 января 2020, 10:48

Вчера, 13 января, вечером на улице Вилесова в Северодонецке потерялся 12-летний мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.

"Молодой человек, который вышел вечером выгулять собаку, заметил мальчика, который растерянно бродил по дворам. На вопрос: все ли хорошо, ребенок ответил, что он потерялся", - сказано в сообщении.

Патрульным ребенок рассказал, что ему 12 лет, учится он в школе неподалеку, а живет в поселке Щедрищево. После уроков он пошел провожать домой друга, однако на улице быстро стемнело, и ребенок не смог сориентироваться в незнакомых дворах многоэтажек.

"К счастью, свой адрес школьник знал очень хорошо, поэтому патрульные доставили его домой, где родители уже начали переживать, что ребенок долго не возвращается из школы. Мать поехала искать сына в город. Патрульные передали мальчика отцу и провели с ним профилактическую беседу", - рассказали в полиции.