Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців 402,4 млн грн єдиного податку

14 января 2020, 12:24

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що ця сума надійшла від суб’єктів господарювання протягом 2019 року.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 200,2 млн грн, сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування, та сільськогосподарськими товаровиробниками – 170 млн гривень.

У порівнянні з показниками за 2018 рік надходження єдиного податку збільшились на 54,9 млн грн, або на 15,8 відсотків.

Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи сплатили до місцевої скарбниці 32,2 млн грн, що на 3,3 млн грн, або на 11,5 відс. більше, ніж у січні-грудні 2018 року.

Нагадаємо, всього за січень-грудень 2019 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 3 млрд 383 млн гривень.