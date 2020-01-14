Торгівля пальним: спрощено умови ліцензування

14 января 2020, 12:40

У Головному управлінні ДПС у Луганській області звернули увагу. З 29 грудня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку)» від 18.12.2019 р. № 391-IX.

Цим законом внесено зміни, зокрема до Закону України від 19.12.1995 р. № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон № 481) та запроваджено серед іншого спрощення умов ліцензування для суб’єктів господарювання.

Так, передбачено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну, оптову торгівлю пальним або зберігання пального виключно у споживчій тарі до 5 літрів, ліцензію на роздрібну або оптову торгівлю пальним або на зберігання пального не отримують.

Також Закон № 481 доповнено нормою, яка встановлює, що суб’єкти господарювання, які здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копії зазначених документів не подають. Такі суб’єкти господарювання у заяві зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів (ємностей), які використовуються для зберігання пального та їх фактичне місце розташування.