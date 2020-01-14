15 января 2020, 15:44

Правительство России подало в отставку, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что заявление об отставке Медведев сделал на встрече Путина с российским кабинетом министров. По его словам, изменения в Конституцию, ранее анонсированные президентом России, "внесут существенные изменения в баланс власти".

"В этом контексте, очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я считаю правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил Медведев.