Украина и НАТО согласовали проведение совместных учений в Одессе

15 января 2020, 17:44

Украина и НАТО окончательно согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость-2020" в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Соответствующий документ 15 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах.

"Учения "Нерушимая устойчивость - 2020" состоятся 5-9 октября этого года в Одессе. Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель - слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы", - сообщили в Кабмине.

Всего в учениях планируется участие более 200 специалистов. По результатам учений Высшая морская школа США представит детальный анализ и рекомендации в начале 2021 года.