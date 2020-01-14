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Общественное мнение
Власть / Региональные
15 января 2020, 10:56

За год на КПВВ на Донбассе умерли 27 человек

При пересечении КПВВ за 2019 год умерли 27 человек, в основном преклонного возраста. Об этом сообщил правозащитник Павел Лисянский со ссылкой на данные представительства Офиса омбудсмена, передает Укринформ.

«По данным, собранным сотрудниками представительства Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях, за 2019 год при пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек, в основном это люди преклонного возраста», - сообщил он.

Правозащитник обратился к власти с просьбой обеспечить постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ.

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