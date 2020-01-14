На Луганщині демонтовано 2 незаконні газові заправки

15 января 2020, 11:14

На виконання доручень Президента України та Прем’єр-міністра України щодо проведення заходів з протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним, а також в межах операції «Акциз» податковою міліцією Головного управління ДФС у Луганській області проводиться комплекс заходів із відпрацювання місць незаконної торгівлі пальним.

За результатами проведених заходів, починаючи з 28.12.2019, на території області встановлено та припинено діяльність 6 нелегальних АЗС/АГЗС, на яких з незаконного обігу вилучено 43 тонни пально-мастильних матеріалів та обладнання на загальну суму понад 6 млн гривень. Відносно порушників складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 164 КУпАП.

Податковою міліцією області вжито вичерпних заходів та забезпечено демонтаж 2 раніше викритих АГЗС, які на території регіону здійснювали господарську діяльність без відповідних дозвільних документів, отримання яких передбачено чинним законодавством. Заходи у цьому напряму тривають.