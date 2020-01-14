Зеленский разрешил украинцам лечиться в «Феофании»

15 января 2020, 11:50

Президент Украины Владимир Зеленский поручил обеспечить лечение всех украинцев в больнице «Феофания». Соответствующий указ №10/2020 от 14 января опубликован на сайте Офиса президента.

«Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей «Феофания» Государственного управления делами», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.