На территории частного предприятия в Луганской области случился пожар

15 января 2020, 11:52

Сегодня, 15 января, в 00:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на ЗАО СПФ «Агротон» в Новоайдарском районе.

Сегодня, 15 января, в 00:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на ЗАО СПФ «Агротон» в Новоайдарском районе.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 25-й ГПСЧ установили, что на территории ЧАО СПФ «Агротон» горит крыша складского помещения.

"Пожар был локализован в 01:42, а ликвидирован - в 3:43. Травмированных и погибших не выявлено. Причины возникновения пожара устанавливаются специалистами", - говорится в сообщении.