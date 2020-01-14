Кабмин назначил нового главу НАПК

15 января 2020, 12:46

Сегодня, 15 января, Кабинет Министров Украины на своем заседании назначил Александра Новикова председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции как победителя открытого конкурсного отбора, сообщили в пресс-службе КМУ.

«Хочу донести до общества мысль: в государстве коррупции больше не будет. Перед руководителем НАПК стоит важная задача - максимально быстро обеспечить открытость и прозрачность работы органа, а главное - успешность борьбы с коррупцией. Ведь именно коррупция является одним из самых вредных негативных факторов, влияющих на уровень доверия к власти», - подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук поблагодарил международных партнеров за поддержку в сопровождении антикоррупционной реформы в Украине: «Опыт и экспертиза, которыми вы делитесь, для нас важны».

Новый глава НАПК имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры и дознания более 10 лет, поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

Напомним, 9 ноября 2019 был объявлен конкурс по отбору на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 25 ноября конкурсная комиссия рассмотрела 32 представленных пакета документов и допустила к участию в дальнейшем конкурсе 30 кандидатов.