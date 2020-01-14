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Общественное мнение
Криминал
15 января 2020, 13:59

На Житомирщине из трудового рабства освободили 6 мужчин

В Житомирской области задержаны 4 фигурантов уголовного производства по факту трудовой эксплуатации лиц, двум из них сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе обысков 15 января в одном из зданий, которое они занимали, выявлены 6 человек (один из них гражданин Беларуси), которых насильно удерживали в ненадлежащих условиях проживания и питания с целью трудовой эксплуатации. Также обнаружены предметы огнестрельного нарезного оружия, боеприпасы, взрывчатка.

По версии следствия, четыре человека организовали укрывательство людей и, отобрав документы, использовали их на различных работах, в том числе на строительстве и ремонтах объектов. При обращении с ними фигуранты применяли насилие, привлекали других лиц для контроля их перемещения с запретом покидать места так называемого «проживания» и «работы».

Указанное уголовное производство расследуется Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области. Решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам и применения мер пресечения.

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