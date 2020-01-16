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Общественное мнение
Политика
16 января 2020, 15:31

Путин назначил нового премьер-министра России

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ.

Об этом говорится в указе Путина.

Также, президент России назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева замглавы Совета безопасности РФ. Об этом пишут российские СМИ.

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