Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ.
Об этом говорится в указе Путина.
Также, президент России назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева замглавы Совета безопасности РФ. Об этом пишут российские СМИ.
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16 января 2020, 15:31
Путин назначил нового премьер-министра России
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ.
Об этом говорится в указе Путина.
Также, президент России назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева замглавы Совета безопасности РФ. Об этом пишут российские СМИ.
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