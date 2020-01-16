Нардепы просят СБУ запретить въезд в Украину Сюткину и Серову

16 января 2020, 18:00

Группа нардепов обратилась в СБУ с просьбой запретить въезд в Украину российским певцам Валерию Сюткину и Александру Серову, которые посещали оккупированный Крым.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев.

«40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украину подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине», - написал он в Facebook.

«Ну и посмотрим, готова ли СБУ проявить принципиальность, как с «Воровайками», которым выдали запрет, или ватные гастролеры лезут через сознательную бездеятельность ответственного учреждения», - отметил нардеп.

Арьев предупредил СБУ, что в случае бездеятельности, концерты спокойно не пройдут. «Это нетрудно предсказать», - резюмировал он.

Напомним, концерт Сюткина в Палаце «Украина» запланирован на 27 апреля.