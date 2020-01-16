На Луганщине прошла тренировка зенитчиков на «Осах»

16 января 2020, 17:20

На луганском направлении состоялись тренировки воинов-зенитчиков на зенитных ракетных комплексах 9А33 БМ3 «Оса».

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Тренировки проводятся постоянно. Подготовка специалистов для выполнения задач на «Осах» продолжается от 1 до 3 месяцев и проходит в 169-м учебном центре на Черниговщине и во Львовской области на базе 184-го учебного центра.

«Такие тренировки начинаются с осмотра машины, проверки знаний обслуживающего персонала, как теоретических, так практических. Каждое утро мы запускаем двигатель, проверяем аппаратуру на функциональный контроль, выдвигаемся на указанный огневой рубеж и т.п. Наши военные несут здесь боевое дежурство и должны быть готовыми к любому развитию ситуации и в любое время», – рассказал военнослужащий Сергей.

Условного противника зенитчики могут уничтожать на расстоянии около 10 км, при этом условную цель можно обнаружить на отдалении до 45 км. «Оса» позволяет уничтожать различные цели, в частности, беспилотники противника, вертолеты, самолеты. Модернизированная «Оса» способна также уничтожать и наземную технику противника.

«Наша главная задача – это прикрытие важных объектов и воинских частей, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил. Это мы способны сделать за считанные минуты», – сообщил военнослужащий Максим.