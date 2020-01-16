В ЕС выразили обеспокоенность милитаризацией Россией Крыма

16 января 2020, 09:59

Европейский Союз выразил глубокую озабоченность по поводу широкомасштабной милитаризации Россией оккупированного Крымского полуострова. Об этом говорится в заявлении, сделанном делегацией Евросоюза во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду в Вене, - сообщает "Укринформ".

"Мы выражаем глубокую озабоченность по поводу широкомасштабной милитаризации Крымского полуострова со стороны России, которая продолжает влиять на безопасную ситуацию в Черноморском регионе и за его пределами", - отмечается в заявлении.

Напоминается, что ЕС решительно осуждает акты агрессии РФ против Украины и не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Европейский Союз также вновь призвал все стороны выполнить взятые на себя обязательства, поскольку "устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины может быть достигнуто только путем полного выполнения Минских договоренностей".

Как сообщалось ранее, заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский выразил надежду, что во время Турецкого председательства в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности будет больше внимания уделяться вопросам решения российско-украинского конфликта на Донбассе и проблеме демилитаризации и деоккупации Крыма.

Турция на протяжении января-апреля 2020 года будет возглавлять Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности — одного из двух основных директивных органов Организации, заседающие на регулярной основе в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.