Сегодня День памяти украинских защитников Донецкого аэропорта

16 января 2020, 16:36

Сегодня, 16 января, в Украине День памяти украинских защитников Донецкого аэропорта. В январе 2015 года в ожесточенных боях киборги защищали ДАП.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Донетчина и вся Украина с грустью и болью вспоминает ожесточенные бои за Донецкий аэропорт. Эти легендарные, страшные, печальные 242 дня обороны Донецкого аэропорта страна и весь мир запомнили навсегда. Мы навсегда запомнили подвиг наших защитников. Они бесстрашны. Несокрушимые. Киборги. Они – легенда. 242 дня они ценой своей жизни защищали ДАП, несмотря на жестокие обстрелы российских наемников», – говорится в сообщении.

«Оборона ДАПа – настоящее доказательство того, что украинское войско – сильное, бесстрашное и несокрушимое. Тогда в страшных боях, украинское войско выстояло, не выстоял бетон», – уточняется в сообщении.