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Общественное мнение
Криминал / Региональные
16 января 2020, 16:40

На Луганщине задержали группу афганцев, которые незаконно пересекли границу из России

Пограничный наряд Луганского отряда обнаружил дорожку следов, которые вели от границы с РФ на асфальтовую дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

В дальнейшем с взаимодействующими органами было организовано поисковые мероприятия. Позже, в контролируемом пограничном районе сотрудники Луганского отряда с помощью служебной собаки задержали двух граждан Афганистана, еще двое их соотечественников задержали сотрудники СБУ.

В отношении задержанных составлены протоколы по признакам ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

В дальнейшем Служба безопасности Украины установила, что незаконное перемещение мигрантов организовали трое жителей Троицкого района Луганской области и несколько россиян.

Продолжаются следственные действия.

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