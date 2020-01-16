На Луганщине задержали группу афганцев, которые незаконно пересекли границу из России

16 января 2020, 16:40

Пограничный наряд Луганского отряда обнаружил дорожку следов, которые вели от границы с РФ на асфальтовую дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

В дальнейшем с взаимодействующими органами было организовано поисковые мероприятия. Позже, в контролируемом пограничном районе сотрудники Луганского отряда с помощью служебной собаки задержали двух граждан Афганистана, еще двое их соотечественников задержали сотрудники СБУ.

В отношении задержанных составлены протоколы по признакам ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

В дальнейшем Служба безопасности Украины установила, что незаконное перемещение мигрантов организовали трое жителей Троицкого района Луганской области и несколько россиян.

Продолжаются следственные действия.