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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
16 января 2020, 16:46

Воспитанники детсадов, ученики младших классов и льготники полностью обеспечены бесплатным горячим питанием

Воспитанники детсадов, ученики младших классов и льготники полностью обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом во время брифинга рассказала заместитель главы области Екатерина Безгинская. Подробности далее.

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