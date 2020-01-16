Воспитанники детсадов, ученики младших классов и льготники полностью обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом во время брифинга рассказала заместитель главы области Екатерина Безгинская. Подробности далее.
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16 января 2020, 16:46
Воспитанники детсадов, ученики младших классов и льготники полностью обеспечены бесплатным горячим питанием
Воспитанники детсадов, ученики младших классов и льготники полностью обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом во время брифинга рассказала заместитель главы области Екатерина Безгинская. Подробности далее.
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