На Луганщині сума виторгу із застосуванням РРО минулого року склала майже 5 млрд гривень

16 января 2020, 11:43

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень – грудень 2019 року проведено 172 фактичні перевірки та прийнято участь у 26 документальних перевірках у сфері готівкових розрахунків.

За їх результатами платникам донараховано 3 млн 962 тис. грн штрафів. У відомстві зазначили, що у регіоні на сьогоднішній день зареєстровано 2 тис. 866 реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Загальна сума виторгу за січень - грудень минулого року склала 4 млрд 963 млн гривень.

Нагадаємо: обов’язковість застосування реєстраторів розрахункових операцій суб’єктами господарювання передбачена положеннями п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України та ст. 9 Закону України від 06 липня 1995 року № 265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

При цьому звертаємо увагу, що за порушення вимог законодавства до суб’єктів господарювання, які не зареєстрували реєстратори розрахункових операцій, застосовуються штрафні (фінансові) санкції: вчинене вперше – 1 гривня; за кожне наступне - 100 відсотків вартості товарів, проданих з порушеннями.