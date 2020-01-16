Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
16 января 2020, 13:26

Президент подписал указ о призыве на срочную службу с 18 лет

Президент Владимир Зеленский утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2020 году.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Так, военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования «специалист» или «магистр» и отслужившие установленные сроки срочной военной службы, будут уволены из Вооруженных сил и других воинских формирований в запас в апреле-июне и октябре-декабре 2020 года.

Другие военнослужащие-срочники, отслужившие установленные сроки, также будут увольняться в запас в апреле-июне и октябре-декабре 2020 года.

Призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым на день отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, также будет осуществляться в апреле-июне и октябре-декабре.

Президент поручил Кабмину определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
SELECTORNEWS
Счетчики:
Наши партнеры: