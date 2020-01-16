В Луганской области от взрыва боеприпаса пострадал ребенок

16 января 2020, 13:29

На оккупированной территории Луганской области 12-летний мальчик получил травмы после взрыва неизвестного устройства. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 15 января.

Во вторник, 14 января, медработники больницы в оккупированном Луганске сообщили наблюдателям, что 12 января из Миусинска к ним доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица (в том числе глаза).

Женщина в возрасте 30–39 лет, представившаяся матерью мальчика, рассказала наблюдателям, что недалеко от их дома в западной части Миусинска (приблизительно в 2 км к северо-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.