Министр Бабак подала в отставку

17 января 2020, 09:00

Министр по вопросам развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении. Об этом в эфире «Суспильного» заявила народный депутат от «Слуги народа» Роксолана Подлесная, передает hromadske.

Отвечая на вопрос журналиста относительно информации о возможном увольнении, депутат ответила: «Это правда. Нам известно, что она написала заявление об увольнении по собственному желанию».

Подлесная добавила, что не удивлена такому решению Бабак, но неизвестно, состоится ли эта отставка.

«За это должны проголосовать в Верховной Раде, а комитет должен заслушать министра, по меньшей мере ее отчет, услышать о причинах увольнения и заслушать кандидата на должность. Я не знаю, правда ли это о той фамилии, которую называют сегодня. Завтра один из кандидатов будет представлен фракции «Слуга народа», — отметила депутат.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на собеседников во фракции «Слуги народа» и Кабмин сообщила, что преемником Бабак может стать глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль.

Ее отставку в «Слуге народа» объясняют тем, что министр «не справлялась и не делегировала полномочия».