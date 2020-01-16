СБУ задержала бывшую военную Нацгвардии за шпионаж

17 января 2020, 13:55

Военная контрразведка Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства разоблачила и прекратила в Мариуполе разведывательно-подрывную деятельность бывшей военной Национальной гвардии, которая способствовала деятельности террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в поле зрения так называемой спецслужбы «ДНР» женщина попала в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей НГУ. Представители «МГБ ДНР» осуществили ее вербовку, провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, предоставили агентурный псевдоним, обусловили способы двусторонней и экстренной связи.

В ходе дальнейших коммуникаций они отработали задачи по сбору и передаче информации о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей.

Задокументировано, что, используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая НГУ собирала и передавала необходимые террористам сведения.

Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы и обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками. В ходе проведения дальнейших неотложных следственных действий она предоставила обличительные показания об обстоятельствах своей вербовки и сотрудничества с так называемым «МГБ ДНР».

Сейчас ей объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, судом избрана мера пресечения. Таким образом, по результатам принятых СБУ мер, пресечена противоправная деятельность вражеского агента и предупреждено нанесение значительного ущерба обороноспособности нашего государства. Продолжаются следственные действия.