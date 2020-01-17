Автомобиль-призрак, один патрульный сбит, второй - преследует беглеца, зацепившись за дверцу машины. Настоящий экшен с гонками и преследованием произошел в Рубежном. Как это было в режиме реального времени - смотрите прямо сейчас.
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17 января 2020, 18:10
В Рубежном с погоней задержали автомобилиста-нарушителя
Автомобиль-призрак, один патрульный сбит, второй - преследует беглеца, зацепившись за дверцу машины. Настоящий экшен с гонками и преследованием произошел в Рубежном. Как это было в режиме реального времени - смотрите прямо сейчас.
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