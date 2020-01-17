В Украине увеличили выплаты матерям-одиночкам

17 января 2020, 18:38

В Украине повысили государственную помощь одиноким матерям, которая назначается независимо от других видов помощи, предусмотренных законом "О государственной помощи семьям с детьми".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики на официальной странице в Twitter.

Так, помощь одиноким матерям на детей в возрасте до 6 лет составит в 2020 году:

• с 1 января – 1779 грн;

• с 1 июля – 1859 грн;

• с 1 декабря – 1921 грн.

Помощь на детей 6-18 лет:

• с 1 января – 2218 грн;

• с 1 июля – 2318 грн;

• с 1 декабря – 2395 грн.

Напомним, ранее также Кабинет министров Украины увеличил соцпомощь для детей-сирот и детей с инвалидностью. Кроме того, было повышено денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям на 30% за каждого ребенка-воспитанника или приемного ребенка